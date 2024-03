Polizei in Neu-Ulm sieht sich Beleidigungsattacken per Telefon ausgesetzt

Immer wieder klingelte bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm in der Nacht auf Donnerstag das Telefon. Nach wiederholten Beleidigungen machen sich die Beamten auf die Suche nach dem Anrufer.

Eine Beleidigung von Polizeibeamten per Telefon blieb in Neu-Ulm nicht folgenlos: Am sehr frühen Donnerstagmorgen gegen 1.44 Uhr meldete sich ein 19-jähriger Anrufer telefonisch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Im Verlauf des Telefonates kam es zu Beleidigungen gegenüber dem entgegennehmenden Polizisten.

Festnahme an einer Neu-Ulmer Tankstelle

Auch nach mehrmaliger Ermahnung wurde der Beamte weiter beleidigt. Nachdem das Telefonat zunächst beendet wurde, meldete sich der Anrufer erneut und fing wieder an den Beamten zu beleidigen. Weiter gab er an, dass er sich doch mit einer Polizeistreife an einer nahegelegenen Tankstelle treffen wolle. An der Tankstelle überprüften die Beamten wenig später zwei Personen. Nachdem einer der beiden sich eher unkooperativ gezeigt hatte, räumte der Telefonate ein, die sein Kumpel geführt hätte. Gegen den Anrufer leiteten die Beamten daher ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein. (AZ)