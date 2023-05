Polizei kontrolliert Poser und Tuner in Neu-Ulm – ein Fahrer flieht

Zwei Autos sind auf unzulässige Weise umgebaut, eines stellen die Beamten sicher. Ein weiterer Fahrer flieht mit gefährlichen Manövern vor der Kontrolle.

Mit riskanten Manövern hat ein unbekannter Audi-Fahrer in der Nacht auf Samstag mehrere Fahrzeuge auf der B10 in Richtung Nersingen überholt. Ein BMW-Fahrer musste so stark bremsen, dass die Gefahrenbeleuchtung aktiviert wurde. Ein Motorradfahrer musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die unbekannte Person im Audi war auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle.

Polizei kontrolliert Poser und Tuner in Neu-Ulm

Der weiße Audi A3/S3, Typ 8 P, sollte am Samstag gegen 0.15 Uhr auf der B10 auf Höhe der Memminger Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden, berichtet die Polizei. Das bemerkte der Fahrer offenbar – und trat aufs Gaspedal. Der Unbekannte floh mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Nersingen. Die Autobahnpolizei Memmingen bittet um Hinweise und Informationen zum Fahrzeug unter Telefon 08331/100311 oder bei jeder Polizeidienststelle. Auch Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sollen sich melden. Den Den flüchtigen Audi-Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die gescheiterte Kontrolle war Teil einer größeren Aktion. In der Nacht auf Samstag nahm die Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Tuner- und Poserszene unter die Lupe. An einem amerikanischem Fahrzeug wurden mehrere Verstöße festgestellt, die die Betriebserlaubnis erlöschen lassen. Am Fahrwerk waren zusätzlich ungeprüfte Spurplatten verbaut, der Endschalldämpfer war unzulässig bearbeitet, eine vordere Seitenscheibe mit schwarzer Folie überklebt und ein unzulässiger Frontspoiler verbaut. Zudem waren die Reifen so stark abgefahren, dass nicht einmal Profilrillen erkennbar waren. Den Fahrer erwartet eine Bußgeldanzeige. Bevor das Auto wieder auf die Straße darf, muss es einem Sachverständigen vorgeführt werden.

Zwei Autos wegen Verstößen aus dem Verkehr gezogen

An einem weiteren Fahrzeug war ein Totalumbau des Motors inklusive Abgasanlage sowie des Fahrwerks vorgenommen wprdem. Für die meisten Veränderungen waren Eintragungen vorhanden. Jedoch wurden nachträglich Veränderungen vorgenommen, welche die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigten. Unter anderem wurde ein Zubehör Ladeluftkühler und ein größerer Turbolader verbaut, wodurch sich die Leistung erhöht. Auch wurde ein vom Serienzustand abweichendes Fahrwerk verbaut, wofür der Betroffene keinen Änderungsnachweis einer Prüforganisation vorweisen konnte. Das Standgeräusch war deutlich zu laut. Das Auto wurde sichergestellt und wird einem Gutachter vorgestellt. (AZ)