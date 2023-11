Neu-Ulm

Polizei Neu-Ulm ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht.

In der Europastraße wird eine Klimaanlage angefahren, in der Vorwerkstraße ein Pkw beschädigt. In beiden Fällen flüchtet der Unfallverursacher.

Die Polizei Neu-Ulm verfolgt zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht, die sich in den vergangenen Tagen zugetragen haben. Im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 13. November wurde eine Klimaanlage auf dem Gelände einer Tankstelle in der Europastraße angefahren. Laut Polizei wurde dabei die Verkleidung der Anlage beschädigt, wodurch ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Der Unfallfahrer entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen der Unfälle Auch zwischen dem 14. und dem 15. November beging ein Pkw-Fahrer Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Unbekannte in der Vorwerkstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, der auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus stand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Nummer 0731/80130 bei der Polizei Neu-Ulm zu melden. (AZ)

