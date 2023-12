Polizei Neu-Ulm sucht nach Handydiebstahl Zeugen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mobiltelefon aus der Halterung eines E-Scooters gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mobiltelefon aus der entsprechenden Halterung eines E-Scooters gestohlen. Laut Polizeiangaben war der Geschädigte mit dem gemieteten E-Scooter zu einer Bankfiliale in der Leipheimer Straße gefahren, um dort Geld abzuheben. Sein Handy ließ er dabei unbeaufsichtigt in der Halterung des E-Scooters stecken.

Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls in Neu-Ulm

Als der Geschädigte die Bank wieder verließ, bemerkte er, dass der E-Scooter samt seinem Handy verschwunden war. Das Mobiltelefon des Mannes hatte laut Polizei einen Wert von rund 150 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)