Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten

Sowohl in der Platzgasse als auch in der Leibnizstraße verlassen am Dienstag die Verursacher nach Unfällen unerlaubt den Ort des Geschehens. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Unfallfluchten am Dienstagabend beschäftigen die Polizei Neu-Ulm. Gegen 16.20 Uhr stieß in der Platzgasse in Pfuhl ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen dabei. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne den Unfall, bei dem ein Schaden von rund 700 Euro entstanden ist, zu melden.

Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen der Unfälle

Zudem kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Leibnizstraße zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines silbernen Kleinwagens stieß dabei rückwärtsfahrend gegen das Heck eines geparkten Pkw. Auch in diesem Fall meldete der Verursacher den Unfall nicht und entfernte sich. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)