Neu-Ulm

vor 18 Min.

Polizei spendet in der Ratiopharm-Arena Kaffee und Blut

Plus Beamte suchen in Neu-Ulm Gespräche mit der Bevölkerung – es geht um Ratschläge und das Berufsbild. Spontan beteiligen sich Polizisten an einer anderen Aktion.

Von Thomas Heckmann

Der Kontakt mit der Bevölkerung ist für die Polizei wichtig – aber eben nicht nur, um Kontrollorgan zu sein. Daher wurde in Bayern die Aktion "Coffee with a cop" eingeführt: die Tasse Kaffee mit einem Polizisten. In Neu-Ulm geht man spontan noch einen Schritt weiter.

Vor der Ratiopharm-Arena standen am Dienstagabend Fahrzeuge mit des Bayerischen Roten Kreuzes und Streifenwagen, doch es war kein Notfall in der Halle, stattdessen wurde zur Blutspende eingeladen. Die Polizei Neu-Ulm hat die BRK-Aktion noch auf ungewöhnliche Art erweitert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

