Die Polizei stellt ein getuntes Fahrzeug in Neu-Ulm sicher

Ein 21-Jähriger wird von der Polizei in Neu-Ulm gestoppt. Bei der Überprüfung stellen die Beamten fest: Der Wagen ist getunt.

Die Polizei hat am Dienstagabend in Neu-Ulm ein getuntes Fahrzeug eines 21-Jährigen sichergestellt. Demnach sei von den Beamten bei einer Überprüfung des BMWs festgestellt worden, dass offensichtlich am Motorsteuergerät manipuliert wurde und sich hierdurch das Geräuschverhalten veränderte.

Der 21-Jährige war um 20.40 Uhr am Augsburger-Tor-Platz unterwegs und dort von einer Streife angehalten und kontrolliert worden. Das sichergestellte Auto soll nun einer Prüfstelle vorgeführt und dort begutachtet werden. Der 21-Jährige muss sich aufgrund eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung verantworten. (AZ)