Polizei stoppt Drogenfahrten am Wochenende in Neu-Ulm

Am Wochenende stoppte die Neu-Ulmer Polizei zwei Drogenfahrten im Stadtgebiet. Die beiden Fahrer müssen mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Neu-Ulmer Innenstadt stellten Beamte der Polizei bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Anzeichen fest. Der anschließende Drogentest bestätigte den Verdacht und schlug positiv auf den Konsum von Kokain an. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutentnahme an. Den 22-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Bereits am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Neu-Ulm einen 37-jährigen Schweizer Staatsangehörigen mit seinem Pkw. Auch in diesem Fall wurde nach einem positiven Drogenschnelltest die Weiterfahrt verhindert und eine Blutentnahme angeordnet. Weil der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, behielten die Polizeibeamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro für die zu erwartende Geldbuße ein. (AZ)