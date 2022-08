Polizei stoppt Lkw-Fahrer auf A7-Parkplatz

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer nutzt eine fremde Fahrerkarte. Dafür muss er nun eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe bezahlen.

Am A7-Parkplatz Buchwald bei Neu-Ulm hat die Polizei am Donnerstagvormittag einen italienischen Lkw kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten des Gefahrguttrupps fest, dass der 33-jährige rumänische Fahrer nicht nur seine eigene Fahrerkarte benutzt hatte, sondern auch eine fremde. Diese konnte in seinem Geldbeutel aufgefunden werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die fremde Fahrerkarte sichergestellt und eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe einbehalten. Der Rumäne, der sich nun wegen Fälschung beweiserheblicher Daten strafrechtlich verantworten muss, durfte nach Abschluss der Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen. (AZ)