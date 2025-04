Polizei sucht nach tödlichem Streit mit Tauchern nach Tatwaffe in der Donau

Dort, wo der 24-Jährige stark blutend aufgefunden worden war, nachdem zuvor auf ihn eingestochen wurde, sind bereits am Donnerstagabend erste vier rote Rosen niedergelegt worden. Am Freitagmorgen brannte zudem eine kleine Kerze auf dem Mäuerchen darüber. Die Tat am späten Mittwochabend in der Neu-Ulmer Innenstadt hat in der Region Entsetzen ausgelöst. Derweil laufen die Ermittlungen der Polizei weiter.

