Polizei sucht nach vermisstem Mädchen in Pfuhl

Schon wieder viel Polizei in Pfuhl unterwegs: Im Neu-Ulmer Stadtteil ist es am Mittwochmittag erneut zu einem größeren Einsatz gekommen. Auslöser war dieses Mal ein als vermisst gemeldetes Mädchen. Zahlreiche Beamten rückten aus. Die Achtjährige konnte aber recht schnell wohlbehalten gefunden werden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage am frühen Abend mitteilt. Anwohner hatten sich zuvor bei unserer Redaktion erkundigt, warum so viel Polizei im Ort unterwegs war.

Bereits am Dienstagabend war es in Pfuhl zu einem größeren Polizeieinsatz mit schwer bewaffneten Beamten gekommen. Auslöser hier war eine Mitteilung von Behörden aus Ungarn, nachdem es dort zu einer Gewalttat kam. Jene Person dort soll zuvor mit einer 15-Jährigen aus Pfuhl über einen Chat gewaltverherrlichende Dinge geschrieben haben. Weil der Verdacht bestand, dass die Jugendliche in Pfuhl Ähnliches verüben könnte, rückte die Polizei an. Jedoch konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es habe keine Gefahr bestanden, hieß es. (krom)