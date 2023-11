Polizei sucht Zeugen: Turnhalle an Christoph-Probst-Realschule beschmiert

Schmierereien an der Turnhalle bei der Christoph-Probst-Realschule in Neu-Ulm beschäftigen die Polizei. Wer hat etwas gesehen?

In der Halloween-Nacht ist es an der Christoph-Probst-Realschule in Neu-Ulm zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter gekommen. Diese sprühten vermutlich mit einer Spraydose den Schriftzug "HTML" auf das Turnhallengebäude. Am Gebäude selbst ist ein Schaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)