Polizei wird zu Ruhestörung gerufen: Mann übergibt den Beamten Drogen

Wegen einer Ruhestörung rückte die Polizei in die Neu-Ulmer Innenstadt aus. An der Wohnung angekommen bemerken die Polizisten Marihuanageruch.

Die Neu-Ulmer Polizei ist in der Nacht auf Dienstag zu einer Ruhestörung in der Maximilianstraße in Neu-Ulm gerufen worden. In der betreffenden Wohnung trafen Beamte einen 40-Jährigen an. Sie wurden zu Ruhe ermahnt.

Im Rahmen des Gespräches stellten die Polizisten nach eigenen Angaben Marihuanageruch fest. Letztlich habe der Wohnungsinhaber eine geringe Menge Cannabis an die Polizisten übergeben. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. (AZ)