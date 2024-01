Polizei zieht getuntes Pedelec in Neu-Ulm aus dem Verkehr

Gegen den 19-jährigen Fahrer des getunten Pedelecs wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neu-Ulm ein getuntes Pedelec aus dem Verkehr gezogen. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Kontrolle erfolgte nach Polizeiangaben in der Schützenstraße. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Gefährt getunt worden war. Dadurch erreichte das Pedelec Geschwindigkeiten deutlich über den zulässigen 25 km/h. Ein entsprechend notwendiges Versicherungskennzeichen befand sich nicht am Fahrrad. Weiter konnte der Fahrer eine erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten das Rad sicher. (AZ)