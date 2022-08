Polizeiaufgebot vor der VR-Bank entpuppt sich als Fehlalarm

Fast so schnell wie die Polizei zum Einsatz an der Neu-Ulmer VR-Bank kam, waren die Polizistinnen und Polizisten auch wieder weg. Denn vor Ort gab es für sie nichts zu tun.

Rund um das Gebäude der VR-Bank in Neu-Ulm leuchtete am frühen Mittwochabend Blaulicht. Mehrere Einsatzkräfte standen vor der Tür bereit. Im Inneren der Bank waren aber glücklicherweise keine Einbrecher zu Gange. Ein Fehlalarm habe das Großaufgebot der Einsatzkräfte auf den Plan gerufen, informiert die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Einsatz war daher schnell wieder beendet. (fwo)