Neu-Ulm

06:30 Uhr

Polizeidienst: Das wird heutzutage gefordert

Wer bei der Polizei arbeiten will, muss eine Aufnahmeprüfung bestehen. In Neu-Ulm wurde Interessierten gezeigt, was man leisten muss.

Plus Wer zur Polizei will, der muss erst eine Aufnahmeprüfung bestehen. Wir haben Polizeianwärter und Polizeianwärterinnen bei der Vorbereitung begleitet.

Von Dagmar Hub

Leonie strahlt: Eine glatte 1 war ihr Ergebnis beim Bankdrücken. Leonie weiß, was sie will. Die 19-Jährige ist bereits im Bewerbungsverfahren bei der bayerischen Polizei. Bei der Polizei zu arbeiten, ist Leonies Traumberuf. Um die Aufnahmeprüfung zu bestehen, muss man aber sportlich fit sein. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West unterstützte am Samstag Bewerberinnen und Bewerber mit einem Sportaktionstag in der Turnhalle der Christoph-Probst-Realschule dabei, sich auf den Eignungstest für die Einstellung vorzubereiten.

