Neu-Ulm

vor 49 Min.

Polizeieinsatz an Glacis-Galerie in Neu-Ulm: 31-Jähriger schreit herum

Am Einkaufszentrum Glacis-Galerie in Neu-Ulm rückte die Polizei an. Ein Mann hielt sich dort trotz Hausverbotes auf.

An der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten wurden vom Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums verständigt, da ein 31-Jähriger sich trotz Hausverbotes darin aufhielt und herumschrie. Die Beamten trafen den nach eigenen Angaben "amtsbekannten Mann" vor dem Einkaufszentrum an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei wurde eine geringe Menge Amphetamin bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Drogenbesitzes ein. (AZ)

