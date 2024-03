Blut vor Kneipe am Donaucenter: Was über den Polizeieinsatz bekannt ist

Die Polizei ist aktuell am Donaucenter in Neu-Ulm im Einsatz. Wohl kam es dort in der Nacht zu einer Gewalttat. Vor einer Kneipe zieht sich eine mehrere Meter lange Blutspur.

Im Bereich einer Kneipe am Donaucenter in Neu-Ulm ist es in der Nacht zum Donnerstag (7. März) wohl zu einer Gewalttat gekommen. Ein Polizeisprecher hält sich auf Nachfrage unserer Redaktion mit näheren Angaben dazu aber am Donnerstagvormittag noch zurück. Wie von einem Mitarbeiter der Spurensicherung zu erfahren war, soll es kein Todesopfer gegeben haben. Ein Mann wurde demnach schwer verletzt.

Der Polizeisprecher bestätigt lediglich, dass es in der Nacht zu einem "Vorfall" kam und die Polizei im Einsatz war. Genauere Informationen könnten derzeit noch nicht preisgegeben werden, das sei mit der Staatsanwaltschaft so abgesprochen. Es soll am Donnerstagnachmittag eine Pressemitteilung folgen.

Polizei in Neu-Ulm im Einsatz: Blutspur ist vor Bingo-Kneipe deutlich sichtbar

Vor Ort sicherten Ermittler am Vormittag noch Spuren. Spezialisten der Polizei waren unter anderem mit einem 3D-Scanner im Einsatz. Passanten berichten von einer "Blutlache" am Boden. Der Bereich vor der Kneipe namens "Bingo" ist von der Polizei abgesperrt.

Dass es sich um einen Tatort handelt ist klar: Die Blutspur ist deutlich sichtbar. Sie zieht sich über mehrere Meter vom Lokal in Richtung Donau. Unter Anwohnern des Donaucenters kursiert ein Video, das ein Mann Mittwochnacht gegen 23.30 Uhr aufgenommen hat: Es zeigt einen Großeinsatz der Polizei mit zehn Polizeiautos. "Da ist was los", kommentiert der Mann. Auch ein Krankenwagen fährt den Tatort an. Beschäftigte der nahen Apotheke berichten, dass sie am Morgen Blut von ihrer Eingangstür entfernten.

Bewohnerin des Donaucenters in Neu-Ulm: "Den haben sie noch reaniminiert"

Eine Bewohnerin des Donaucenters berichtet unserer Redaktion, dass sich der Vorfall wohl am Mittwochabend gegen 23 Uhr zugetragen haben soll. Vom Fenster aus habe sie mindestens sechs Polizeiautos gesehen, die aus Richtung Ulm über die Herdbrücke nach Neu-Ulm gefahren seien. Erst dachte sie, die fahren weiter. "Aber scheiße, das ging grad so weiter."

Vom Balkon aus habe sie dann gesehen, dass die Polizei den gesamten Bereich auf der Brücke abgesperrt hatte. 15 Polizeiautos seien es gewesen, ein Krankenwagen und zwei Notarzt-Fahrzeuge. Ein Mann soll auf einer Trage abtransportiert worden sein. "Den haben sie noch reaniminiert", sagt die Frau. Etwa eine halbe Stunde sei der Krankenwagen dann noch dagestanden, bis er nach Ulm weggerast ist. Was genau passiert ist, wisse sie nicht. Ihr sei erzählt worden, dass der Mann umgefallen ist.