Polizeieinsatz bei Neu-Ulmer Baumarkt wegen räuberischen Diebstahls

Ein Baumarkt-Mitarbeiter will einen mutmaßlichen Dieb festhalten. Der aber kann sich losreißen, wird jedoch später von der Polizei gefasst.

Ein 41-Jähriger soll am Mittwochmittag in einem Baumarkt in Neu-Ulm einen Diebstahl begangenen und geflüchtet sein. Die Polizei konnte ihn später fassen. Der Mann aber ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Der mutmaßliche Ladendieb wurde der Polizei kurz vor der Mittagszeit mitgeteilt. Er soll zu Fuß geflüchtet sein. Beamte suchten in der Nähe des Tatorts nach dem Mann.

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Mann zunächst von einem Baumarkt-Mitarbeiter dabei beobachtet wurde, wie er mehrere Gegenstände aus einem Warenregal entnahm und daraufhin das Geschäft verließ, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. Nachdem er von dem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, habe er zunächst in sein auf dem Parkplatz abgestelltes Auto einsteigen wollen. Um das zu verhindern, versuchte der Mitarbeiter den Mann an dessen Jacke festzuhalten. Das gelang ihm jedoch nicht. Der Tatverdächtige riss sich los und rannte davon.

Im Verlauf der Anzeigenaufnahme sei den Beamten einige Zeit später ein Auto aufgefallen, das auf den Parkplatz des Baumarktes fuhr. Als der Mann am Steuer die Polizeistreife erblickte, habe er offensichtlich den Parkplatz wieder verlassen wollen. Dabei habe aber auch der Tatverdächtige erkannt werden können, der offenbar auf dem Beifahrersitz saß. Nachdem der Wagen angehalten wurde, nahmen die Beamten den mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Dabei soll sich der 41-Jährige uneinsichtig verhalten und äußerst aggressiv gezeigt haben. Die Beamten hätten ihn daraufhin gefesselt.

Weder im Auto noch bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizei nach eigenen Angaben die entwendeten Waren. Der Mann wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls einleitet. (AZ)