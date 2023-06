Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Mann mit Messer beim Einkaufen

Der Neu-Ulmer Polizei wurde ein Mann mit einem Messer in einem Lebensmittelgeschäft gemeldet. Er soll sich in einer psychischen Ausnahmesitutation befunden haben.

Weil ein Mann mit einem Messer beim Einkaufen war, ist es am Donnerstag in Neu-Ulm zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der 36-Jährige soll aber niemanden verletzt oder mit dem Messer bedroht haben, heißt es.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ging gegen 16.30 Uhr die Mitteilung über den Mann mit einem Messer in der Hand ein. Er habe sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Memminger Straße aufgehalten und soll dort mit dem Messer Verkaufsware beschädigt haben.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Neu-Ulmer Polizei hätten einen 36-Jährigen festgestellt, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Polizisten stellten das mitgeführte Messer sicher und brachten den Mann in eine nahe liegende Klinik. (AZ)