Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Mann schreit allein in seiner Wohnung herum

Die Polizei musste in die Neu-Ulmer Innenstadt ausrücken. Dort schrie ein Mann allein in seiner Wohnung. Beim Einsatz machen die Beamten noch einen anderen Fund.

Zu einem "Randalierer" ist die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstagabend in die Wilhelmstraße in Neu-Ulm gerufen worden. Der Mann soll allein in seiner Wohnung laut herumgeschrien haben. Der Grund dafür konnte laut Polizei "gänzlich nicht geklärt werden". Eine Streife habe den 41-Jährigen jedoch beruhigen können, heißt es.

Im Rahmen des Einsatzes fanden die Beamten bei dem Mann circa 35 Gramm Marihuana auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)