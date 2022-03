Polizeieinsatz in Neu-Ulmer Obdachlosenheim: Bewohner würgt und tritt anderen Mann

Zu gleich mehreren Gewaltdelikten ist es laut Polizei in einer Obdachlosenunterkunft in Neu-Ulm gekommen. Die Polizei stellte auch Waffen und Drogen sicher.

In einer Obdachlosenunterkunft in der Leibnizstraße in Neu-Ulm ist es nach Angaben der Polizei am Mittwochabend zu mehreren Gewaltdelikten gekommen. Zudem wurden Drogen und mehrere Waffen gefunden.

Demnach sei die Polizei verständigt worden, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Anwohnern gekommen war. Ein 43-jähriger Anwohner klopfte an die Zimmertür eines 21-Jährigen, da dieser zu laut sei. Daraufhin soll der Jüngere den Älteren zu Boden geschubst, gewürgt und ihn getreten haben. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Anzeigenaufnahme habe der 21-Jährige den Maßnahmen der Polizei nicht Folge geleistet und sich körperlich gewehrt. Da der Heranwachsende zudem auch eigengefährdet gewesen sein soll, wurde er im Anschluss in ein Klinikum eingeliefert.

Aus einem weiteren Zimmer des Heimes nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr. Bei der Durchsuchung des Zimmers des 21-jährigen Anwohners hätten die Beamten eine Kleinmenge Marihuana und mehrere Waffen gefunden, heißt es. Diese stellten die Beamten sicher. Insgesamt leiteten sie mehrere Ermittlungsverfahren ein. (AZ)