Polizist verletzt, Prügelei vor der Bühne: Die Polizei-Bilanz zum Wiley Open Air

Im Wileypark in Neu-Ulm ging am vergangenen Wochenende das Wiley Open Air 2025 über die Bühne. Zwei Konzerte mit mehreren Künstler standen an: Beim Event „Die 90er Live“ kamen nach Polizeiangaben rund 3000 Besucherinnen und Besucher. Zum Hauptact Sido am Sonntag waren es etwa 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Entsprechend vermeldet die Polizei auch für den Sonntag deutlich mehr Zwischenfälle. Insgesamt aber verliefen die Veranstaltungen aus Sicht der Polizei „weitgehend störungsfrei“, so fällt deren Bilanz aus:

Polizei zur 90er-Party beim Wiley Open AIr: Geordnet und ohne besondere Vorkommnisse

Der erste Veranstaltungstag begann am Samstag bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen von rund 30 Grad Celsius. Die Einsatzkräfte begannen um 11 Uhr mit der Absicherung sowie der Absuche des Veranstaltungsgeländes, die ohne besondere Vorkommnisse verlief. Die Veranstaltung startete pünktlich um 14 Uhr mit zunächst etwa 700 Gästen, deren Zahl im Tagesverlauf auf maximal 3000 Besucher anstieg.

Der Parkplatz bei der Ratiopharm Arena wurde entsprechend der prognostizierten Besucherzahl lediglich zu rund einem Drittel ausgelastet. Die Veranstaltung verlief störungsfrei. Der Rettungsdienst leistete insgesamt 16 Hilfestellungen sowie einen Krankentransport – überwiegend bedingt durch Kreislaufbeschwerden infolge der hohen Temperaturen oder Alkoholkonsum. Die Veranstaltung endete planmäßig um 23 Uhr, der Abfluss der Besucher verlief geordnet und ohne besondere Vorkommnisse.

Polizei zum Sido-Konzert in Neu-Ulm: Vereinzelte Zwischenfälle, ein Beamter verletzt

Am Sonntag folgte der zweite Veranstaltungstag des Wiley Open Air mit dem Auftritt des deutschen Rappers Sido. Bei deutlich kühleren Temperaturen wurden die Eingänge aufgrund des großen Andrangs rund 15 Minuten vor dem offiziellen Einlass geöffnet, sodass sich das Veranstaltungsgelände zügig füllte. Dank umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen und starker Polizeipräsenz verlief der Ablauf auf dem Veranstaltungsgelände weitgehend reibungslos.

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens kam es während der Anreise jedoch zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Bereich der Europastraße (B10) sowie der angrenzenden Zufahrtsstraßen. Durch ein vorbereitetes Verkehrskonzept und gezielte Sperrungen konnte der Verkehrsfluss geregelt und größere Beeinträchtigungen vermieden werden.

Prügelei im Front-of-Stage-Bereich bei Sido-Konzert in Neu-Ulm

Während des Konzerts kam es zu vereinzelten Zwischenfällen: Gegen 20.15 Uhr wurde im Front-of-Stage-Bereich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Personen festgestellt, bei der zwei Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor Beginn des Hauptakts wurde zudem eine aufdringliche Person separiert, die gegenüber Polizei und Rettungsdienst aggressiv auftrat und dabei einen Beamten leicht verletzte.

Alle beteiligten Personen erhielten ein Hausverbot und wurden vom Veranstaltungsgelände verwiesen. Im Zusammenhang mit der Abreise ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt 51 Personen; eine davon wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Veranstaltungen endeten planmäßig, die polizeilichen Einsatzmaßnahmen konnten gegen Mitternacht abgeschlossen werden. (AZ)