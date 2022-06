Polizisten sammeln auf Radtour durch halb Deutschland Geld für kranke Kinder

Im Gedenken an ihren verstorbenen Kollegen und Freund sammelten vier Mönchengladbacher Polizisten Geld auf einer Radtour - und schauten in Neu-Ulm vorbei.

Tag und Nacht ohne Schlaf oder größere Pause auf dem Sattel: Etwa 660 Kilometer am Stück legten die vier Polizisten Bernd Winkelhaus (38), Eric Block (60), Carsten Zechlin (51) und Guido Roßkamp (48) aus Mönchengladbach auf ihrem Weg von Selfkant nach Oberstdorf zurück.

An der Donau wurde das ehrgeizige Quartett von Kollegin und Neu-Ulmer Dienststellenleiterin Michaela Baschwitz empfangen. Viel Zeit blieb den vier Radlern jedoch nicht: Schließlich stand die letzte Etappe von rund 100 Kilometern vor ihnen. Grund der Tour war das Andenken an ihren 2018 verstorbenen Kollegen, der einem Krebsleiden erlag. Neben den hunderten Kilometern sammelten deshalb die Radler Spendengelder für schwerstkranke Kinder.

Letzte Etappe der Polizeiradler führt von Neu-Ulm nach Oberstdorf

Anlass der ersten Tour war ein Todesfall. Ihr Freund und Kollege Pascal, ebenfalls Polizist in Mönchengladbach, verstarb im Alter von nur 48 Jahren. Mit ihm haben sie viel Zeit auf dem Rad verbracht und waren bereits mit ihm zusammen Teilnehmer so mancher Tour für den guten Zweck. In seinem Gedenken entstand die Idee für "Pascal & Friends".

Auf der Facebookseite von Pascal & Friends gibt es auch Infos, wo man spenden kann.