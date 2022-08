Diese Polizistin klärte einen Millionenbetrug auf: So gingen die Täter vor

Lokal Sie locken mit dem schnellen Geld im Netz und wollen nur ihre eigenen Taschen füllen. Felina Jonas von der Kripo Neu-Ulm erzählt, was man über Cybertrading wissen muss.

Kürzlich ging ein Prozess am Landgericht Augsburg zu Ende. Ein Betrüger wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Kripo Neu-Ulm hat die polizeilichen Ermittlungen geführt. Worum ging es denn genau?



Felina Jonas: Es ging um Cybertrading, genauer Anlagebetrug im Internet. Mehr als 50 Geschädigte, auch aus dem Landkreis Neu-Ulm, wurden um rund 4 Millionen Euro betrogen. Angeklagt war der Leiter eines Callcenters im Kosovo.