"Populistisch": Freie Wähler Neu-Ulm distanzieren sich von Aiwanger

Plus Beim Neujahrsempfang der FWG-Fraktion in Neu-Ulm sagt Roland Prießnitz über Hubert Aiwangers Aussagen: "Davon wollen wir uns eindeutig abgrenzen."

Von Michael Ruddigkeit

Welche Themen in der Neu-Ulmer Stadtpolitik sind den Freien Wählern für 2024 besonders wichtig? Darüber sprach FWG-Fraktionsvorsitzender Roland Prießnitz beim Neujahrsempfang im Orange Campus und nannte als Beispiele die vielen Baustellen in der Stadt, die ÖPNV-Übernahme und die Suche nach einem geeigneten Betreiber für das Ex-Barfüßer. Doch am Schluss seiner Rede schwenkte Prießnitz auf die Landes- und Bundespolitik um und kritisierte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger.

Prießnitz: Hubert Aiwanger ist nicht Chef der FWG Neu-Ulm

"Wir distanzieren uns eindeutig von den populistischen Aussagen von Herrn Aiwanger", sagte Prießnitz. Mit seinen Äußerungen polarisiere der bayerische Wirtschaftsminister. "Davon wollen wir uns eindeutig abgrenzen", so Prießnitz. Denn in einer Demokratie gehe es auch darum, Kompromisse zu schließen und Gräben zu überwinden.

