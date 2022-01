Praxis-Team von Hausarzt Kröner vier Mal geimpft: "Impfluencer" erklärt, warum

Plus Ein Corona-Verdacht in der Praxis von Hausarzt Kröner sorgte für Aufregung. Und manch einer wunderte sich, dass sein Team schon vier Mal geimpft ist. Der "Impfluencer" klärt auf.

Rund um den Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner herrschte diese Woche wieder etwas Aufregung: Wegen eines Corona-Verdachts im Mitarbeiter-Team hatte der "Impfluencer" seine Praxis in der Jahnstraße geschlossen. Im Nachhinein stellte es sich jedoch als "Fehlalarm" heraus: Ein Schnelltest sei falsch positiv, die PCR-Tests aller Beschäftigten dann aber negativ ausgefallen. Am Freitag öffnet die Praxis schon wieder. Bei manchem Leser sorgte für Verwunderung, dass das komplette Praxis-Team bereits vier Mal geimpft sei. Wie das? Kröner selbst klärt auf.