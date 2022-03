Preiserhöhung: So viel kostet künftig der Eintritt ins Hallenbad Neu-Ulm

Plus Schwimmerinnen und Schwimmer müssen demnächst im Hallenbad Neu-Ulm mehr bezahlen. Die Erhöhung fällt aber moderater aus als zunächst geplant.

Die letzte Preiserhöhung im Hallenbad Neu-Ulm gab es im September 2015. Jetzt steht wieder eine Steigerung an. Die Stadtverwaltung legte einen Vorschlag vor, der bei den unterschiedlichen Tarifen unterschiedliche Erhöhungen vorsah: So wäre die Einzelkarte für Erwachsene um 13,5 Prozent teurer geworden, die Familientarife wären teilweise um mehr als 30 Prozent gestiegen. Der zuständige Ausschuss des Stadtrats bremste diese Pläne aus. Wir geben Ihnen einen Überblick über die künftigen Preise.