Premiere beim Pfuhler Dorffest: TSV präsentiert Maskottchen "Rosswettle"

Beim Pfuhler Dorffest präsentiert der TSV Pfuhl sein erstes Maskottchen der Vereinsgeschichte. Dass es ein Pferd wurde, hat nicht nur etwas mit seiner athletischen Erscheinung zu tun.

Bei nahezu optimalen äußeren Bedingungen, einzig am späteren Abend hatte es kurz gerechnet, haben Pfuhls Vereine am Samstag ihr Dorffest auf dem Festplatz an der Seehalle abhalten dürfen. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) eröffnete die Feierlichkeiten am Samstagmittag mit dem Fassanstich. Im Anschluss durften die zahlreichen Gäste eine Premiere erleben. Der Turn- und Sportverein präsentierte der Öffentlichkeit erstmals sein Vereinsmaskottchen "Rosswettle".

Die Idee dazu sei seit bereits drei Jahren in den Köpfen des Vereinsvorstandes herumgeschwirrt. Man wolle damit eine "Identifikationsmöglichkeit" schaffen, die vor allem Kinder bei Sport-Events anspricht, wird Jürgen Morgen, der TSV-Vorsitzende in einer Mitteilung zitiert. Alle zwölf Abteilungen hätten vor wenigen Wochen darüber abgestimmt, welche Figur es werden sollte.

Dass es am Ende ein Pferd mit roter Mähne und rotem Schwanz wurde, sei nicht nur auf die sportliche und athletische Erscheinung des Tiers zurückzuführen, sondern habe auch einen historischen Hintergrund, wie es in der Mitteilung heißt: Der Ortsname Pfuhl bedeutete in der frühesten Siedlungsphase "Sumpf" oder "sumpfige Stelle". Die Menschen hatten seinerzeit große Mühe, sich in diesem Gebiet fortzubewegen und die Acker zu bearbeiten. Die Pferde aber haben sich von den sumpfigen Begebenheiten nicht sonderlich beeindrucken lassen und meisterten ihre Aufgaben mit Bravur.

Rosswette wird auch das Gelände neben dem Schützenheim im Brittle genannt. Dort war einst eine solche "sumpfige Stelle", wo um 1950 herum noch Gänse badeten und Pferde gewaschen wurden. Zukünftig sollen ausgewählte, junge Vereinsmitglieder in die Haut des "Rosswettles" schlüpfen und den TSV Pfuhl repräsentieren. (AZ)