vor 19 Min.

Premiere in Pfuhl: Die Seejockel haben erstmals ein Kinderprinzenpaar

Plus "Jockele hoi, Jockele hoi, Jockele hoi hoi hoi" heißt es jetzt auch für den Nachwuchs in royaler Mission der Faschingsgesellschaft der Seejockel.

Von Inge Pflüger

Seit 1969 regiert in der fünften Jahreszeit in Pfuhl ein Prinzenpaar der Gesellschaft der Pfuhler Seejockel. Damals wurden Roswitha und Tasso Hillmann als erste Hoheiten mit Prinzengarde und Elferrat gekürt. Höhepunkt in der närrischen Campagne sind seit dieser Zeit immer die Prunksitzungen mit großem Programm. In diesem Jahr erwartet die Besucher am Samstag, 3. Februar, 19.11 Uhr, nicht nur die Single-Prinzessin Ramona II. mit ihrem Hofstaat, sondern auch das allererste charmante, todschicke und aufgeschlossene Pfuhler Kinderprinzenpaar mit Prinzessin Jule (zwölf Jahre) und Prinz Nick (elf Jahre). Von ihrem Charme konnten wir uns jedenfalls beim Zeitungsinterview überzeugen.

Beide kommen sie aus Pfuhl und sind schon von Kindesbeinen echte Faschingsfans.

Zu verdanken ist der Royale Job überhaupt der jungen Jule Siegert. Sie schwärmte nämlich schon mit vier Jahren davon, einmal Prinzessin der Pfuhler Seejockel zu sein, erzählt Mutter Tanja Siegert. Doch es dauerte. Jule wurde älter und älter, besucht inzwischen das Pfuhler Bertha-von-Suttner-Gymnasium, aber der Prinzessinnenwunsch geisterte immer noch in ihrem Kopf herum. Als sie dann ins richtige Alter kam, klappte ihr Vorhaben mit dem Einverständnis ihrer Eltern Tanja und Daniel Siegert; und auch der Seejockel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

