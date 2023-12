Neu-Ulm

13:50 Uhr

Premiere: Theater Neu-Ulm spielt "Heisenberg. Liebe: (k)eine Illusion?"

Plus Eine romantische Beziehungsgeschichte wie sie das Leben des Jahres 2023 schreibt ist im Theater Neu-Ulm zu erleben. So war die Premiere

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Nachdenklich und ein bisschen verzaubert verlässt man nach dieser Aufführung das Theater Neu-Ulm. Dessen neues Stück, „Heisenberg. Liebe – (k)eine Illusion“ des preisgekrönten britischen Dramatikers Simon Stephens, inszeniert von der Regisseurin und Friedensaktivistin Katja Ladynskaya, hat viele Wendungen und eine unmissverständliche Botschaft: sich auf das Unplanbare einzulassen, zu leben – jetzt und heute.

Hein Koch spielt Alex Priest

Zu versuchen, genau zu erzählen, was in den knapp zwei Stunden passiert, würde das Stück spoilern. Heinz Koch schlüpft in die Rolle eines Mannes, der genauso alt ist wie er selbst, und der vor der Frage steht, ob er es wagt, sich auf ein ganz anderes Leben einzulassen, ein Leben ohne Gewissheiten. Denn da sind zwei Menchen, an denen das Leben bisher vorbeiging – wenngleich auf verschiedene Weise. Das ist eigentlich tragisch, wird aber wunderschön erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen