Neu-Ulm

17:00 Uhr

Pro Baby ein Baum: Albsteiger will Wahlversprechen endlich einlösen

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger will endlich ihr Herzensprojekt "Bäume für Babys" umsetzen.

Plus Die Neu-Ulmer Stadträtinnen und Stadträte beschließen das Projekt "Bäume für Kinder" – für jedes Neugeborene soll ein Baum gepflanzt werden. Wie das funktionieren soll.

Von Hannah Klippert Artikel anhören Shape

Jedes Mal, wenn ein Kind geboren und in Neu-Ulm angemeldet wird, bekommt seine Familie eine Glückwunschkarte von der Oberbürgermeisterin. In Zukunft soll darauf auch ein QR-Code zu finden sein, mit dem die Eltern einen Baumgutschein anfordern können. Den können sie bei einer örtlichen Baumschule einlösen und sich einen Setzling für den eigenen Garten holen. Dabei ist es ihnen überlassen, ob es ein Zierbaum oder ein Obstbaum werden soll. Wird der Gutschein nach einem Jahr nicht eingelöst, pflanzt die Stadt eine Schwarzerle auf einer dafür vorgesehenen Fläche, auf der in den darauffolgenden Jahren ein Wald heranwachsen wird. Das ist Initiative "Bäume für Babies", deren Ziel es ist für jede neugeborene Bürgerin und jeden neugeborenen Bürger Neu-Ulms einen Baum zu pflanzen. Sie war Teil von Katrin Albsteigers Wahlprogramm, dessen Umsetzung von der Coronapandemie erschwert wurde. Nach fast drei Jahren lag ein Entwurf vor, über den kürzlich im Planungsausschuss des Stadtrats abgestimmt wurde.

