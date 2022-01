Produktion und Entwicklung sind bei Evobus künftig unter einer Leitung

Daimler Buses bündelt die zwei wichtigen Geschäftsbereiche der Neu-Ulmer Firma Evobus unter einer Verantwortung. Das steckt dahinter.

Im Zuge des anstehenden Ruhestands des bisherigen Entwicklungsleiters von Daimler Buses bündelt Daimler Buses zwei zentrale Geschäftsführungsbereiche: Michael Klein übernimmt zum 1. April die Gesamtverantwortung für die Produktion und Entwicklung von Daimler Buses und erweitert dadurch seine Verantwortung. Gustav Tuschen, der seit 2013 bis heute die Entwicklung der Bussparte geleitet hat, geht Ende März nach über 30 Jahren im Daimler-Konzern in den wohlverdienten Ruhestand.

Evobus will Geschwindigkeit und die Effizienz weiter erhöhen

Chef Till Oberwörder sagt dazu: „Um der Transformation bestmöglich gerecht zu werden, haben wir entschieden, ab dem 1. April 2022 die Geschäftsführungsbereiche Produktion und Entwicklung unter der Leitung des bisherigen Produktionschefs Michael Klein zusammenzufassen. Dadurch wollen wir die Geschwindigkeit und die Effizienz weiter erhöhen sowie unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen." Gustav Tuschen dankt er für einen "herausragenden Einsatz". So hat er unter anderem den vollelektrischen Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro erfolgreich auf die Straße gebracht.

Mit Michael Klein übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit zusätzlich zu seinem bisherigen Geschäftsbereich Produktion den Geschäftsbereich Entwicklung von Daimler Buses. Klein startete seine Daimler-Karriere 2003 als Chief Financial Officer der Evobus (UK) Ltd. in Coventry, Großbritannien, bevor er 2007 das spartenübergreifende Vertriebscontrolling bei Daimler in Stuttgart übernahm. Im Jahr 2008 wechselte er zurück zu Daimler Buses. Seit dem 1. August 2020 leitet Michael Klein den Geschäftsbereich Produktion von Daimler Buses. (AZ)

