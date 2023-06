Neu-Ulm

09:44 Uhr

Projekt "Curd": Neues Mehrgenerationen-Haus entsteht im Wiley

Plus Neben dem künftigen Standort des Lessing-Gymnasiums in Neu-Ulm sollen künftig Menschen jeden Alters unter einem Dach leben. Auch eine WG ist geplant.

Von Dagmar Hub

Das Grundstück an der Curd-Jürgens-Straße 8 – 14 ist von der Stadt Neu-Ulm gekauft, die Gewerke wurden zugesagt, aber für den Spatenstich gibt es noch keinen Termin: Die gestiegenen Kreditzinsen, die Inflation und die Ukraine-Krise haben die Planungen einer ursprünglich aus Mitgliedern der Friedenskirche hervorgegangenen und inzwischen auch für andere Interessenten offenen Baugenossenschaft für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Probleme gebracht, weil Investoren absprangen.

Wo das Wohnprojekt im Wiley in Neu-Ulm entstehen soll

Auf einem Grünstreifen blühen Margeriten, am blauen Himmel jagen Schwalben Mücken nach. Direkt neben dem Bauplatz für das künftige Lessing-Gymnasium, mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und nah an der Mark-Twain-Grundschule liegt das gut 3000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem die GbR, die für das Curd-Wohnprojekt gegründet wurde, in klimagerechter Architektur im Karree vier Energiesparhäuser aus Holz und mit Holzfassaden bauen will.

