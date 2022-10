Neu-Ulm

Protest bei Evobus: 1200 Beschäftigte legen Arbeit nieder

Angekündigte Sparmaßnahmen der Daimler Truck AG sorgen für schlechte Stimmung am Evobus-Standort in Neu-Ulm. Beschäftigte legten am Freitag die Arbeit nieder.

Plus Der Betriebsrat hatte kurzfristig auf das Evobus-Werksgelände in Neu-Ulm geladen. Danach seien die Beschäftigten nicht mehr in der Lage gewesen weiterzuarbeiten.

Den Evobus-Beschäftigten am Standort in Neu-Ulm reicht's: Nach einer Info-Veranstaltung am Freitagvormittag, zu der der Betriebsrat kurzfristig geladen hatte, haben rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. "Es ist momentan sehr schwierig mit unserer Geschäftsführung", sagt die Betriebsratsvorsitzende Andrea Reith im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

