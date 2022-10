Neu-Ulm

Protest gegen Neubaupläne: Anwohner wollen Park mit Bäumen erhalten

Für ein geplantes Baugebiet zwischen Curd-Jürgens-Straße und Bradleystraße in Neu-Ulm soll eine Grünfläche mit Bäumen weichen. Dagegen protestieren Anwohnerinnen und Anwohner.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Neu-Ulm steht ein geplantes Baugebiet zwischen Vorfeld und Wiley im Fokus. Was sagt die Stadt dazu?

Von Michael Ruddigkeit

Auf einem Areal zwischen der Curd-Jürgens-Straße und der Bradleystraße plant die Stadt Neu-Ulm den Bau von Mehrfamilienhäusern mit bis zu 80 neuen Wohnungen. Doch dafür müssten eine Grünfläche und rund 40 zum Teil alte Bäume weichen. Bei der Bürgerversammlung mit etwa 50 Teilnehmenden im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm machten Anwohnerinnen und Anwohner ihrem Ärger über diesen Kahlschlag Luft. Deutlich wurde zudem, dass es in der Stadtmitte noch ein anderes Problem gibt.

