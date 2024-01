Protest gegen Russland-Vortrag: Gegner halten Mahnwache ab

Plus Während eines Reiseberichts im Edwin-Scharff-Haus soll es am Freitagabend eine Mahnwache geben. Etwa 60 bis 80 Teilnehmer sind angemeldet.

Der in Neu-Ulm geplante Vortrag " Russland – 50.000 km zwischen Polarmeer, Baikal und Kaukasus" schlägt weiter Wellen. Während der Veranstaltung, die am heutigen Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im Edwin-Scharff-Haus beginnt, soll es eine Mahnwache geben.

Das teilte das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Veranstalter der Mahnwache seien die Paneuropa Union Deutschland, die ukrainische Gemeinde Ulm/Neu-Ulm und das Donaubüro Ulm/Neu-Ulm. Angemeldet seien 60 bis 80 Personen, welche während des Vortrags auf dem Platz vor dem Edwin-Scharff-Haus stehen wollten. Es sollen Plakate, Fotos, Transparente und Fahnen gezeigt werden, die über russische Kriegsverbrechen aufklären sollen.