Neu-Ulm

vor 17 Min.

Proteste der Anwohner gegen umstrittenes Baugebiet zeigen Wirkung

Anwohnerinnen und Anwohner setzen sich für den Erhalt der Grünfläche zwischen Bradleystraße und Curd-Jürgens-Straße in Neu-Ulm ein.

Plus Bürgerinnen und Bürger kämpfen um den Erhalt einer Grünfläche in Neu-Ulm. Die SPD-Fraktion fordert, den Bebauungsplan zu stoppen – und die Grünen?

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die Proteste von Anwohnerinnen und Anwohnern gegen eine geplante Bebauung im Vorfeld rufen nun verstärkt den Neu-Ulmer Stadtrat auf den Plan. Die CSU-Fraktion hat bereits einen Prüfantrag an OB Katrin Albsteiger gestellt, die FDP-Gruppe will einen Architektenwettbewerb. Jetzt hat sich auch die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet und fordert einen Stopp des Bebauungsplans. Und was sagen die Grünen?

