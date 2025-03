Prozess: Autofahrer wird kontrolliert – und zeigt Polizisten wegen „Wegelagerei“ an

Für die beiden Polizisten war es eine Routinesache. Eine Geschwindigkeitskontrolle in Weißenhorn im Februar vorigen Jahres. Doch einer der Autofahrer, den sie an diesem Tag anhielten, fühlte sich von ihnen nicht nur ungerecht behandelt, sondern zeigte sie auch noch an. Unter anderem warf er ihnen „Wegelagerei“ und „versuchten bewaffneten Raub“ vor. Das brachte den Mann nun selbst vor Gericht. Dort musste er sich wegen falscher Verdächtigung verantworten. Der Prozess gegen ihn am Amtsgericht Neu-Ulm fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

