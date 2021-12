Prozess in Neu-Ulm: Drei Männer hatten Sex mit einer 13-Jährigen

Plus Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sind drei Männer im Alter von 17 bis 36 Jahren verurteilt worden. Wie das Gericht die Fälle bewertet hat.

Vor dem Jugendschöffengericht in Neu-Ulm mussten sich drei Angeklagte im Alter von 17, 20 und 36 Jahren verantworten. Ihnen wurde sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Die Männer hatten vergangenes Jahr mehrfach Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen, das damals erst 13 Jahre alt war. Nun sind sie für die Taten verurteilt worden.