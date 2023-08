Prozess in Neu-Ulm: So waschen Liebesbetrüger ihr schmutziges Geld

Plus Ein 26-Jähriger steht in Neu-Ulm wegen Geldwäsche vor Gericht. Der Fall wirft ein Licht auf die "Love Scamming"-Masche krimineller Banden.

Liebesbetrüger suchen gezielt im Internet nach Opfern, deren Vertrauen sie sich erschleichen und die sie dann um viel Geld erleichtern. Erst kürzlich berichtete die Polizei über einen solchen Fall von "Love Scamming" im Landkreis Neu-Ulm. Häufig stecken kriminelle Banden hinter der perfiden Masche. Wie die Täter das erbeutete Geld waschen, wurde bei einem Prozess am Amtsgericht Neu-Ulm deutlich.

Angeklagt war ein 26-jähriger Mann aus Nigeria, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen war. Lediglich eine Dolmetscherin saß an seiner Seite. Ihm wurde Geldwäsche in mehr als zwei Dutzend Fällen vorgeworfen. Er soll einem Kumpel insgesamt vier Konten zur Verfügung gestellt haben, um darauf Geld zu überweisen, das aus gewerbsmäßigen Betrügereien stammte.