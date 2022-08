Prozess um Dobermann in Neu-Ulm: Richterin warnt den Angeklagten

Lokal Ein Neu-Ulmer verkauft einen geliehenen Hund im Internet und wird wegen Unterschlagung angeklagt. So ist der Prozess nun ausgegangen.

Für Dobermann "Spike", der inzwischen "Pablo" heißt, gab es ein Happy End. Er hat nach der ganzen Aufregung ein neues Zuhause gefunden, in dem es ihm offenbar gut geht. Der Mann, der den jungen Hund eigentlich kaufen wollte, ihn kurz darauf aber über Ebay-Kleinanzeigen verkaufte, musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Er kam glimpflich davon, doch Richterin Gabriele Buck gab ihm deutliche Worte mit auf den Weg.