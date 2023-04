Prozess: Unternehmer gerät in Geldnot und veruntreut 40.000 Euro

Plus Der Inhaber einer kleinen Firma aus dem Landkreis Neu-Ulm zweigt illegal Geld von einem Konto ab. Vor dem Amtsgericht Neu-Ulm macht er reinen Tisch.

Das Material ging zur Neige, er konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und dann bat ihn auch noch seine Schwägerin unter Tränen, ihr 10.000 Euro zu leihen. Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm zweigte daraufhin Geld einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ab, deren Verwalter er war. Insgesamt 40.000 Euro. Das brachte ihn nun wegen Untreue vor Gericht.

Vor Richterin Gabriele Buck legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. "Es tut mir echt leid", sagte der Inhaber einer kleinen Gerüstbaufirma. "Ich hatte laufende Verpflichtungen. Daraufhin habe ich diese Dummheit begangen." Dass der Griff in die Kasse der Eigentümergemeinschaft illegal war, war ihm als langjährigen WEG-Verwalter bewusst. Er habe das Geld baldmöglichst zurückzahlen wollen. Das ging allerdings schief, und die Sache flog auf. Jetzt kam es zum Prozess am Amtsgericht Neu-Ulm.