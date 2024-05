Neu-Ulm

18:00 Uhr

Prozess: Verkäuferin in Bäckerei stahl Geld und verschenkte Backwaren

In einer Bäckerei hat eine Verkäuferin in die Kasse gegriffen und auch noch Backwaren an Bekannte verschenkt. Jetzt stand sie in Neu-Ulm vor Gericht.

Plus Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei greift mehrmals in die Kasse und kaschiert dies mit falschen Eingaben. Schließlich landet sie wegen Unterschlagung vor Gericht.

Von Michael Ruddigkeit

Warum sie es tat, blieb letztlich ungeklärt, doch zugegeben hat sie es. Eine junge Angestellte einer Bäckerei im Landkreis Neu-Ulm stahl mehrfach Geld aus der Kasse und verschenkte dazu noch Backwaren nach Lust und Laune an Bekannte. Jetzt musste sie sich wegen veruntreuender Unterschlagung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

Insgesamt entstand der Bäckerei ein Schaden von 800 Euro

Insgesamt sieben Taten listete die Anklage auf. Begangen wurden sie im Herbst 2022. Mal nahm die Angeklagte 120 Euro aus der Kasse und verschenkte Gebäck im Wert von 7,05 Euro an befreundete Kunden, mal waren es 100 Euro und Backwaren im Wert von 24,55 Euro, die sie herausgab, ohne Geld dafür zu verlangen. Um die Differenzen in der Kasse zu kaschieren, habe sie bei einzelnen Verkäufen zu wenig oder gar keinen Umsatz in die Kasse eingetippt, so der Staatsanwalt. Insgesamt entstand so ein Schaden von knapp 800 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen