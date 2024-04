Prozess in Neu-Ulm

Wer hat Marihuana und Ecstasy im Schuhkarton versteckt?

Marihuana und Ecstasy wurden in der Küche einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm gefunden. Ein Bewohner der Einrichtung stand deshalb nun vor Gericht.

Von Michael Ruddigkeit

Die Drogen waren in mehrere Tütchen verpackt und lagen in einem Schuhkarton. 287 Gramm Marihuana und 70 Gramm Ecstasy-Tabletten stellte die Polizei im September 2022 in einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm sicher, nachdem sie vom Sicherheitsdienst der Einrichtung alarmiert worden war. Die Drogen hatte jemand in der Gemeinschaftsküche unter der Spüle deponiert. Einer der Bewohner geriet in Verdacht und musste sich nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Doch am Ende wurde der Mann freigesprochen.

Der 29-jährige Angeklagte machte vor Gericht keine Angaben, sodass das Schöffengericht unter Vorsitz von Thomas Kirschner versuchte, mithilfe von Zeugenaussagen Licht ins Dunkel zu bringen. Ein Polizist berichtete, dass die Kripo bei der Spurensicherung einen Fingerabdruck des Angeklagten am Schuhkarton gefunden habe. An der Plastiktüte, in dem der Karton steckte, seien außerdem die Fingerabdrücke eines anderen Mannes festgestellt worden. Der Verdacht gegen diesen habe sich jedoch nicht erhärtet, das Verfahren sei eingestellt worden.

