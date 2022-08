Prozess: Wütender Fahrgast beleidigt und bedroht Busfahrer in Neu-Ulm

Lokal Eine an sich alltägliche Situation in einem Linienbus der SWU eskaliert. Ein 41-jähriger Ulmer muss deshalb jetzt ins Gefängnis.

Die Busfahrerinnen und Busfahrer der SWU müssen sich im Alltag so manchen Spruch anhören. Doch was einem von ihnen im August vergangenen Jahres passierte, ging über das übliche Maß deutlich hinaus. Ein Fahrgast beleidigte ihn minutenlang lautstark und auf ordinäre Weise. Außerdem bedrohte er ihn mit den Worten "Ich mach dich kalt". Auslöser war eigentlich eine Lappalie. Doch für den Täter, einen 41-jährigen Mann aus Ulm, hat der Vorfall schwerwiegende Konsequenzen.