Prügelei unter Kindern ruft die Polizei auf den Plan

Nicht harmlos endete die Auseinandersetzung unter Minderjährigen. Einer muss vom Rettungsdienst versorgt werden.

Zu Körperverletzungen unter Kindern kam es am Samstag gegen 16 Uhr, im Gedeckten Weg in Neu-Ulm. Der Grund: Streit zwischen einem Elfjährigen einem Zwölfjährigen. Der Ältere soll in der Folge dem Elfjährigen den Arm verdreht haben. Und zwar so arg, dass dieser eine Bänderüberdehnung erlitt. Er selbst wurde bei der Rangelei ebenfalls leicht verletzt und erlitt Schürfwunden am linken Ellenbogen.

Jugendamt Neu-Ulm in Kenntnis gesetzt

Der Elfjährige wurde durch eine Rettungsdienstbesatzung zunächst erstversorgt und begab sich im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme in ein Neu-Ulmer Krankenhaus. Der Zwölfjährige war nicht behandlungsbedürftig und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben. Nachdem beide Kinder strafunmündig sind, wird das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)