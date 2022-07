Prügelnder Mann fährt betrunken zu seinem Opfer ins Krankenhaus

Ein Mann schlägt erst seine Freundin in Neu-Ulm und fährt dann volltrunken zu ihr ins Krankenhaus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen einem 21-Jährigen und dessen 20-jähriger Freundin zum Streit welcher darin endete, dass die Freundin ins Krankenhaus musste.

Die hinzukommende Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnte zudem feststellen, dass der Aggressor deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über der 1,1 Promille Grenze. Noch in derselben Nacht fuhr er mit seinem Auto zum Krankenhaus um vermutlich seine Freundin aufzusuchen. Als Angestellte der Klinik den stark alkoholisierten Fahrer bemerkten, wurde die Polizei gerufen. Bei der Kontrolle war der Fahrer nach Angaben der Polizei sehr aufgebracht und ließ sich nicht beruhigen, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)