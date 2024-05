Public Viewing mit Feuerball: Großübung an der Ratiopharm Arena

Für die Großübung an der Ratiopharm Arena hatte die Polizei hundert Statisten aufgeboten, um einen chaotischen Unfall bei einer Großveranstaltung zu simulieren. Die Beamten hatten eine Menge zu tun.

Zwischen den Ständen einer Public-Viewing-Veranstaltung schießt plötzlich ein Feuerball nach oben, Rauch steigt auf, Menschen schreien, liegen verletzt am Boden. Die Polizei Neu-Ulm hat am Dienstag geübt, was danach alles zu tun ist.

Das Übungsziel ist laut Robert Graf, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, die Zusammenarbeit zwischen Schutzpolizei, Kripo und auch mit den anderen Blaulichtorganisationen wie dem Rettungsdienst zu testen. Auf dem Parkplatz neben der Ratiopharm-Arena sind mehrere Stände aufgebaut, die den Verpflegungsbereich des Public Viewing darstellen sollen. Selbst die Preisliste für die Würstchen hängt aus. Eine aufgerissene Gasflasche liegt am Boden, daneben eine lebensgroße Puppe, die eine Leiche darstellt.

Die "Opfer" der Großübung wurden kunstvoll geschminkt. Foto: Thomas Heckmann

Um die Dynamik nach so einem Unglücksfall darstellen zu können, brauchte die Polizei einhundert Statisten, welche die 90 Beamten und die 15 Rettungskräfte beschäftigen und herausfordern sollen. Auf einen entsprechenden Aufruf hatten sich mehrere Hundert Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, die ausgewählten Freiwilligen reisten zum Teil mehrere Hundert Kilometer an, um die Übung mitzuerleben.

Die Maskenbildnerin leistet für die Großübung ganze Arbeit

Schon am frühen Morgen begann das Schminken durch eine professionelle Maskenbildnerin, die mit viel Wachs und Farbe erschreckend realistische Verbrennungen in die Gesichter zauberte oder Schürfwunden am Körper verteilte. Alles streng nach Plan, denn jeder Statist bekam einen Ort zugewiesen, wo er zum Explosionszeitpunkt zu sein hatte, eine Aufgabe und die passenden Verletzungen.

Als es kurz nach neun Uhr morgens zur simulierten Explosion kommt, ist am Würstchenstand gerade eine Gasflasche unvorsichtig gewechselt worden. Nach dem Notruf erscheint zuerst der Rettungsdienst vor Ort, eine Handvoll Helfer muss schnell herausfinden, wer was braucht, dazu werden erst einmal alle Unverletzten und alle Gehfähigen auf die Seite geschickt. Nun werden die Verletzten gesichtet und nach Behandlungspriorität eingeteilt. Als die Schutzpolizei eintrifft, beginnt der polizeiliche Teil der großen Übung. Die Beamten müssen klären, welche Gefahren noch bestehen und wer ist Betroffener´ist, dann müssen aber auch die Zeugen irgendwie vor Ort gehalten werden, bis die Kripo eintrifft.

Was passiert, wenn das Opfer keinen Ausweis hat?

Der Rettungsdienst transportiert einen bewusstlosen Schwerverletzten ab, die nächste geeignete und freie Klinik ist in Memmingen. Der Polizist, der die Daten der Betroffenen am Behandlungsplatz aufnimmt, möchte gerne Personalien. Den Bewusstlosen kann er nicht fragen, einen Personalausweis hat er nicht dabei. Deshalb müssen Kollegen aus Memmingen im dortigen Krankenhaus Ermittlungen aufnehmen, wer der Verletzte ist.

Gleichzeitig werden die Unverletzten in der nahegelegenen Arena erfasst und betreut. Im Gebäude der Kriminalpolizei ist ein Informationstelefon eingerichtet. Hier rufen Angehörige an, die Verwandte und Freunde vermissen. Diese Anfragen müssen irgendwie mit den Daten am Unglücksort abgeglichen werden.

Bei der Großübung machen alle professionell ihre Arbeit

Jeder Polizist kennt seine Aufgaben und führt sie professionell aus, doch wenn es dann an das Zusammenspiel mit anderen Einheiten geht, muss auch das klappen. Graf und die weiteren Polizisten mit den Westen „Übungsbeobachter“ machen eifrig Notizen, wo noch im Detail nachgesteuert werden muss. Die Zufriedenheit überwiegt zum Glück ganz deutlich. Bisher blieb die Region von ähnlichen Großeinsätzen verschont, doch Graf und sein Team haben durch die Übung die Gewissheit, dass man auch mit solchen Unglücken umgehen kann.

Am Unglücksort wird eifrig weiter gearbeitet, die Spurensicherung nimmt an einer Getöteten Fingerabdrücke, um sie identifizieren zu können. In Schutzanzügen wird Zentimeter für Zentimeter alles abgesucht, herumliegende Teile erfasst, um herauszufinden, ob jemand für die Explosion strafrechtlich verantwortlich ist.