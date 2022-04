Neu-Ulm

Pumptrack und Bolzplatz: Neu-Ulm will mehr auf Jugendliche hören

Plus Die Stadt Neu-Ulm hat sich an einem Pilotprojekt beteiligt und will nun drei Wünsche von jungen Leuten verwirklichen. Bei einem geht es sogar ganz schnell.

Von Ronald Hinzpeter

Gemeinhin sprechen im Stadtrat diejenigen, die ohnehin immer dort sprechen. Manche melden sich ausgesprochen oft zu Wort. Nie zu hören sind dort normalerweise Jugendliche. Diesmal ergriff sogar eine recht große Gruppe das Wort - und erhielt dafür von den gewählten Rätinnen und Räten viel Applaus. Am Ende bekamen die jungen Leute, was sie wollten: einen Bolzplatz, ein Kulturenfestival und einen Pumptrack, zumindest erhielten sie das grundsätzliche "Ja". Nur eines dieser drei Vorhaben wird wohl noch in diesem Jahr Wirklichkeit.

